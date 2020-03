Pessoas passam a noite na fila por uma vaga em mercado de Alegrete

Centenas de pessoas estão na fila, muitas desde o início da noite de ontem terça-feira (3) para concorrer a uma vaga de emprego no supermercado Baklizi. De acordo com os entrevistados, serão selecionados 100 currículos para 30 vagas.

A fila que dobra o quarteirão mostra a vontade e expectativa dos que estão na fila de conseguir a vaga e trabalhar. A presença de muitos jovens com seus currículos.

A reportagem esteve no local e conversou com alguns dos candidatos. A idade que começa a partir dos 18 até os 50 não impediu muitos de passarem a noite na fila. O primeiro a chegar foi David que reside no bairro Nova Brasília. Ele disse que há quatro anos está desempregado e o sustento da família é baseado em “bicos”. Ele chegou às 19h30min de ontem.

Na sequência, Jucelaine Machado que reside no bairro Nilo Soares Gonçalves. Ela, hoje, é diarista. Mas busca algo que possa trazer mais estabilidade financeira.

Conversando com os candidatos, percebe-se que há de todas as regiões da cidade. A maioria dos bairros foram citados. Zona Sul, Leste, oeste e Norte. Todos na expectativa de uma vaga de emprego.

Algumas meninas disseram que estão desempregadas há mais de um ano, hoje, buscam oportunidade de trabalho.

Há casos como Ariane Lima e Maria Luiza que estão desempregadas há mais de seis meses e, atualmente dependem dos companheiros. Porém, estão em busca do trabalho para somar na renda familiar e ter suas independências.

Os registros foram feitos por volta das 7h30 min, desta quarta-feira. A fila que iniciava em frente ao portão principal dobrava o quarteirão.

A reportagem tentou contato com o supermercado para saber o número de vagas, mas até o momento, não conseguiu retorno. Estamos à disposição.

Flaviane Antolini Favero