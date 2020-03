Torcida Guarda Popular Alegrete realiza ação social com entrega de kits na Zona Leste

A torcida Guarda Popular Alegrete marcou mais um gol de placa na 3ª Capital Farroupilha.

Durante o mês de fevereiro, integrantes da organizada realizaram uma ação social volta às aulas em Alegrete. Com objetivo de arrecadar materiais escolares, os colorados se revezaram para conseguirem juntar as doações.

A campanha foi realizada por vários núcleos espalhados pelo RS, inclusive a Guarda Popular Alegrete se fez presente no dia 11 de fevereiro no Beira-Rio arrecadando doações no dia do confronto contra a Universidade do Chile.

Segundo um dos integrantes e coordenador da Popular em Alegrete Tiago Punnylha, foram cerca de 50 kits de materiais escolares. A entrega ocorreu no final de fevereiro para crianças carentes que residem no campo da aviação, situado na Zona Leste, antigo terreno do aeroporto da cidade.

“Agradecemos as pessoas que colaboraram conosco em mais uma ação em prol daqueles que mais precisam. Ajudar o próximo, somos mais que uma torcida. É como ver o nosso colorado levantar um título, é algo indescritível. E vamos por mais sempre”, destacou Punnylha.

Júlio Cesar Santos Fotos: Guarda Popular Alegrete (divulgação)