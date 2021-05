Pilecco e Caal ficam entre as 20 maiores empresas no ranking de arrecadação 2020

Compartilhe















O Instituto Rio Grandense do Arroz divulgou na última quinta-feira (6) o ranking de arrecadação das 60 principais indústrias beneficiadoras e de exportação de arroz do Estado com base em dados de 2020. A relação foi elaborada seguindo a mesma metodologia utilizada na listagem de 2019, após definição dos critérios com as entidades representativas do setor.

A cidade de Alegrete possui duas empresas entre as 20 maiores. A Pilecco Nobre Alimentos Ltda figura na 13ª posição e a Cooperativa Agroindustrial Alegrete Ltda na 17ª colocação. A Camil Alimentos S/A foi a líder, seguida da Josapar e Pirahy Alimentos.

Os dois últimos levantamentos foram elaborados com base em dados divulgados pela Divisão de Arrecadação da Secretaria da Fazenda do RS, que é responsável pela arrecadação da Taxa de Cooperação e Defesa da Orizicultura (CDO). Além disso, o trabalho leva em conta a arrecadação total do tributo, não só pelo beneficiamento, com o percentual de participação de cada empresa.

O ranking traz também o número de unidades ativas das indústrias, o percentual de participação no mercado de beneficiamento de cada empresa e o percentual acumulado. A relação foi tabulada pela Seção de Política Setorial da Diretoria Comercial do Irga.

O que chama atenção nos resultados é o percentual de participação no mercado de beneficiamento das empresas locais. A Pilecco finalizou 2020 com 48,29% no acumulado e 1,82 % no individual. Já a Caal registrou um acumulado de 54,69 % e 1,53% no individual.

Júlio Cesar Santos Fonte: Irga