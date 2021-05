Campanha arrecada cinco mil reais para famílias do Circo Fox

Compartilhe















Mais uma ação solidária foi realizada através do Consulado do Internacional com o apoio do grupo Colorados do Bem em prol dos necessitados. Seja alegretense ou não, as campanhas são um reflexo positivo e têm auxiliado várias famílias.

Outras campanhas já possibilitaram desde a entrega de alimentos até roupas e outras necessidades. Desta vez a mobilização agraciou a família circense em Alegrete. “Ancorados” na cidade há mais de um ano, devido à pandemia, o Circo Fox tem sido beneficiado com várias ações que os auxiliam, principalmente, na alimentação. São muitas as doações que recebem e de vários grupos, um deles é o Consulado do Internacional, através do Cônsul, Vilmar Freitas e do Grupo Colorados do Bem representado pelo alegretense Júlio Chaiben. Desta vez, o Consulado do Inter e o Grupo Colorados do Bem se uniram para o sorteio de uma rifa com 500 números. O valor de 5 mil reais arrecadados, foram entregues ao argentino Sérgio Dela Torre. O valor vai possibilitar que ele coloque em dia toda a documentação dos carros e também realize algum conserto necessário.

O sorteio pela Loteria Federal do ar- condicionado Splitt, em favor dos Amigos do Circo Fox, para pagamento do IPVA dos carros, teve como ganhadora Josefina da Cunha Scheren. Ela adquiriu o número 568. Além do sorteio do ar Split, que já estava previsto desde o início da arrecadação, no último sábado, o Consulado através do Cônsul, Vilmar Freitas e o Grupo Colorados do Bem representado pelo alegretense Júlio Chaiben, fizeram uma ação em frente ao prédio da Rádio Nativa, com a participação de integrantes do Circo. Todos os alegretenses que adquiriram números da rifa naquele dia e também os que já tinham realizado a compra, concorreram a uma camiseta oficial do internacional. O sorteio foi realizado no Programa no programa Show de Bandas, na Rádio Nativa FM. O contemplado da camiseta foi Paulo Roberto Cadore, conhecido como Nino Cadore.

A camiseta, assim como o valor da arrecadação já foram entregues. Vilmar Freitas, acrescentou, como já fez em outras ações que a solidariedade e a confiança dos alegretenses e também de outras pessoas fora do Município que apoiam as campanhas do Consulado, são fundamentais para que o resultado seja alcançado. “Mais uma vez, uma grande ação social do Consulado e Grupo Amigos do Bem foi coroada de êxito. Só tenho a agradecer pelo apoio e aos Amigos que se dispuseram a adquirir os números e a aqueles que efetuaram a venda das cartelas”- destacou.

Alguns artistas como João Luiz Correia, a consulesa cultural, Deise Nunes, Neto Fagundes e Peppe Joe da banda Ataque Colorado, também demonstraram o apoio à campanha que visou auxiliar a família circense que está em Alegrete desde o início da pandemia.