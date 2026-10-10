Pilecco Nobre homenageia veículos de comunicação e entidades pelos 50 anos de trajetória

A Pilecco Nobre promoveu, na noite desta sexta-feira (9), uma homenagem a veículos de comunicação, entidades representativas e instituições públicas que fizeram parte de sua trajetória ao longo de cinco décadas. A solenidade foi realizada no estande da empresa, durante a 84ª Exposição Agropecuária de Alegrete, em um momento marcado pelo reconhecimento das parcerias construídas ao longo dos anos.

Entre os veículos de comunicação homenageados estão a Rádio Nativa FM, o Portal Alegrete Tudo, a Rádio Minuano FM e a Rádio Tchê Alegrete. As emissoras e o portal receberam o reconhecimento pela contribuição à comunicação e pela proximidade com a comunidade alegretense.

A iniciativa integra as comemorações dos 50 anos da Pilecco Nobre, empresa que construiu sua história a partir do trabalho, da perseverança e da determinação de Bonfilho José Pilecco. Na década de 1960, ele chegou ao Rincão de São Miguel, em Alegrete, acompanhado da esposa e dos filhos, dando início a uma trajetória marcada por desafios.

Naquele período, a falta de energia elétrica na zona rural, as dificuldades de transporte e a precariedade das comunicações faziam parte da realidade local. Mesmo diante dessas limitações, o empreendimento avançou ao longo dos anos, transformando-se em um parque industrial voltado à tecnologia e à produção de grãos de alta qualidade.

Com o crescimento da empresa, o nome de Alegrete passou a alcançar diferentes regiões do Brasil e também mercados internacionais. Atualmente, a Pilecco Nobre conta com a participação da segunda geração da família e prepara a continuidade do negócio para a terceira geração, mantendo o investimento em inovação, capacitação profissional e aprimoramento dos processos produtivos.

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Além dos veículos de imprensa, a homenagem contemplou representantes da Associação dos Arrozeiros de Alegrete, do Sindicato Rural, do Centro Empresarial, do Sindilojas e da Prefeitura Municipal de Alegrete.

O reconhecimento simboliza a gratidão da direção da Pilecco Nobre às instituições, entidades e profissionais que contribuíram, de diferentes maneiras, para a consolidação da empresa. A iniciativa também evidencia a importância das relações construídas entre o setor produtivo, as entidades representativas, o poder público e os meios de comunicação.

Ao completar cinco décadas de história, a Pilecco Nobre celebra não apenas a trajetória de uma empresa familiar, mas também sua ligação com Alegrete e com as pessoas e instituições que acompanharam sua evolução. A comemoração reforça a relação entre o desenvolvimento industrial, a valorização das parcerias e o crescimento econômico e social do município.