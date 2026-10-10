Últimas compras para o Dia das Crianças movimentam o Centro de Alegrete

O comércio de Alegrete registra movimento intenso neste sábado (10), às vésperas do Dia das Crianças, celebrado na segunda-feira (12). Ao longo do dia, o fluxo de veículos e pedestres aumentou nas ruas centrais, especialmente na Rua dos Andradas, onde consumidores circulam e entram nas lojas em busca de presentes.

A proximidade da data comemorativa leva famílias ao Centro para comprar brinquedos, roupas, calçados, jogos e outros produtos destinados às crianças. A movimentação também representa uma oportunidade para os lojistas ampliarem as vendas em outubro.

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Entre os consumidores que poderiam representar esse movimento estão Mariana Oliveira, de 34 anos, que procura presentes para os filhos, e Carlos Ferreira, de 41 anos, que aproveita o sábado para pesquisar preços e escolher os presentes da família.

A circulação de veículos nas principais vias do Centro, somada ao fluxo de pedestres, marca o movimento deste sábado. A procura por presentes também mobiliza diferentes segmentos do comércio, incluindo lojas de roupas, calçados, brinquedos e outros artigos infantis.

Para os lojistas, o fim de semana representa uma oportunidade de atender à demanda dos consumidores e impulsionar as vendas.

Neste domingo (11), parte dos estabelecimentos poderá atender os consumidores, conforme a decisão de cada lojista e as regras aplicáveis ao funcionamento do comércio.

A possibilidade oferece uma alternativa para quem ainda não comprou o presente. Os horários podem variar de uma loja para outra, por isso a recomendação é consultar diretamente os estabelecimentos.

A escolha dos presentes, a pesquisa de preços e a busca por opções que agradem aos pequenos fazem parte da movimentação comercial neste período.

O movimento nas ruas centrais reforça a importância do Dia das Crianças para o comércio local e para as famílias que mantêm a tradição de presentear nesta data.