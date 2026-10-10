Feriado de Nossa Senhora Aparecida altera coleta de resíduos nesta segunda-feira

Com a alteração no cronograma, não haverá coleta de resíduos durante o feriado. O serviço será retomado normalmente na terça-feira, 13 de outubro, seguindo as rotas habituais estabelecidas pela Secretaria.

Moradores devem evitar colocar resíduos nas ruas

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente orienta os moradores a não colocarem seus resíduos para fora das residências no dia em que não haverá coleta.

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A recomendação tem como objetivo evitar o acúmulo de lixo nas vias públicas, contribuindo para a conservação da limpeza urbana e para a organização da cidade durante o feriado.

Os moradores devem ficar atentos ao cronograma e, sempre que possível, aguardar a retomada do serviço na terça-feira para realizar o descarte dos resíduos.

Serviço normalizado na terça-feira

A partir de 13 de outubro, a coleta volta a ocorrer normalmente, de acordo com as rotas e horários já praticados em cada região.

A Secretaria reforça a importância da colaboração da população para evitar o descarte inadequado de resíduos e agradece a compreensão de todos diante da alteração temporária no serviço.