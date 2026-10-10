Cenáculo com Maria acontece em Alegrete no dia 12; confira a programação

A fé e a devoção mariana estarão em destaque no dia 12 de outubro, em Alegrete, com a realização da 28ª edição do Cenáculo com Maria. Promovido pela Renovação Carismática Católica (RCC), o encontro reunirá fiéis para um dia dedicado à oração, à espiritualidade e à comunhão com Deus, no Ginásio do Colégio Divino Coração.

Nesta edição, o evento terá como tema a passagem bíblica “Com minha mãe, voltem ao cenáculo” (Atos 1,14), que inspira os participantes a fortalecer a fé e a vivenciar a experiência de oração e união dos primeiros cristãos.

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O encontro também integra a trajetória de evangelização da Renovação Carismática Católica na região. Em 2027, o movimento celebrará 40 anos de atuação em Alegrete e na Diocese de Uruguaiana, marcando quatro décadas de caminhada e serviço à Igreja Católica.

Pregação e momentos de espiritualidade

A programação contará com a presença de Eberson Rodrigues, coordenador estadual do Ministério de Pregação da Renovação Carismática Católica do Rio Grande do Sul, que também já esteve à frente do Ministério para as Famílias.

As atividades começam às 7h30, com a oração do Santo Terço, e seguem ao longo do dia com momentos de oração, pregação e espiritualidade. Antes do intervalo do meio-dia, haverá um momento de oração com a passagem do Santíssimo Sacramento.

Os participantes também terão a oportunidade de receber o sacramento da Reconciliação, com confissões disponíveis durante o evento. Às 16h, será celebrada a Santa Missa de encerramento, seguida da bênção de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.

Ingressos e acesso ao evento

O ingresso para participar do Cenáculo com Maria custa R$ 10,00. A partir das 15h, os portões serão abertos para entrada gratuita, permitindo que mais pessoas participem da programação, especialmente da celebração de encerramento.

A 28ª edição do Cenáculo com Maria convida a comunidade de Alegrete e região a reservar um dia para a oração, o fortalecimento da fé e a devoção a Nossa Senhora, em um encontro marcado pela espiritualidade e pela união dos fiéis.