Coordenador da Defesa Civil visita ginásio e acompanha atendimento às famílias atingidas pela cheia em Alegrete

A Defesa Civil de Alegrete segue monitorando a situação do Rio Ibirapuitã e das áreas atingidas pela inundação. Após o registro de 30 milímetros de chuva nas últimas 24 horas, o planejamento para a retirada de famílias que permanecem em áreas de risco foi reavaliado. A operação está prevista para ser retomada na terça-feira, dia 13, com apoio da Secretaria de Infraestrutura e do Exército Brasileiro.

O coordenador responsável pelo acompanhamento da situação está visitando as regiões atingidas para verificar as condições locais e acompanhar o trabalho das equipes. O monitoramento busca orientar as ações de prevenção e garantir que as famílias que ainda precisam deixar suas residências recebam o atendimento necessário.

Conforme informações da Defesa Civil, algumas pessoas que haviam deixado suas casas e se abrigado na residência de familiares retornaram aos imóveis. No entanto, com a elevação do rio e a ocorrência de novas chuvas, o levantamento das famílias que permanecem em situação de risco está sendo atualizado.

O Rio Ibirapuitã atingiu a marca de 11,54 metros ao meio-dia de domingo, 4 de outubro, ultrapassando em 1,84 metro a cota de inundação, estabelecida em 9,70 metros. O registro foi divulgado pela imprensa local com base em informações da Defesa Civil. Desde então, o nível do rio vem sendo acompanhado pelas equipes responsáveis.

Leia mais: Alegrete abre inscrições para a 5ª Regata Ecológica do Rio Ibirapuitã

Na manhã deste sábado, dia 10, o monitoramento indicava o rio próximo dos 8 metros. A nova ocorrência de chuva reforça a necessidade de atenção às áreas suscetíveis a alagamentos, especialmente nos locais próximos às margens do Ibirapuitã.

De acordo com o levantamento informado pela Defesa Civil, 28 famílias, totalizando 63 pessoas, estão desabrigadas. Outras 63 famílias, que correspondem a 187 pessoas, estão desalojadas.

Ao todo, os números representam 250 pessoas fora de suas residências, entre moradores acolhidos em abrigos e aqueles que buscaram alojamento em casas de familiares ou conhecidos.

Os dados seguem em atualização, considerando as mudanças no nível do rio e a possibilidade de retorno de moradores às suas casas.

As pessoas que necessitam de acolhimento estão sendo atendidas em três locais disponibilizados no município:

Ginásio da Escola Honório;

Ginásio da Escola Eurípedes Brasil Milano;

Igreja Quadrangular.

Entre os serviços prestados pelas equipes estão o transporte de pertences das famílias para os abrigos, a entrega de lonas, a retirada de moradores das áreas de risco, o acolhimento, o fornecimento de alimentação e a atenção em saúde.

As ações envolvem diferentes setores, com o objetivo de prestar assistência à população atingida e organizar a retirada segura dos moradores que ainda se encontram em locais vulneráveis.

As ocorrências relacionadas à elevação do Rio Ibirapuitã atingem moradores dos bairros Vila Nova, Canudos, Santo Antônio, Macedo, São João, Ibirapuitã e Promorar.

A Defesa Civil mantém o acompanhamento das áreas afetadas e orienta os moradores a permanecerem atentos às condições do rio e às orientações das equipes. A reavaliação das retiradas considera o volume de chuva, a situação das áreas atingidas e a necessidade de garantir segurança às famílias.

Moradores que necessitarem de orientações ou atendimento podem entrar em contato com a Defesa Civil de Alegrete pelo telefone (55) 3120-1065.

A recomendação é que pessoas em áreas de risco acompanhem os comunicados oficiais e procurem as equipes responsáveis caso identifiquem situações que ofereçam perigo.