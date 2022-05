Piloto alegretense acelera forte em mais uma etapa de campeonato de velocidade

Share on Email

Evento acontece neste domingo (8 ), na pista do aeroclube de Quarai. A velocidade vai invadir a cidade.

Vão estar na pista pilotos em quatro categorias (Opalas, Chevettes light, SuperChevettes e Gaiolas-Autocross). O evento inicia às 8h30m, com previsão de término às 17h.



Alegrete é representado pela equipe RPM Motorsport, através do piloto Lucas Brum, na categoria chevettes lights.

Na primeira etapa, o alegretense venceu as três baterias do campeonato que tem sete etapas. O esporte retorna com força depois da pandemia, disse Brum.



A corrida será realizada no Aeroclube Municipal de Quaraí. Quem promove o evento é a Comissão de Pilotos Quaraí-Artigas, Prefeitura de Quaraí e Intendência de Artigas.