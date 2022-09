Piquetes pegam fogo no Acampamento Farroupilha, em Porto Alegre

Dois piquetes pegaram fogo, na madrugada desta quinta-feira (15), no Acampamento Farroupilha, em Porto Alegre. No momento do incêndio, seis pessoas estavam dormindo no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, mas conseguiram sair sem ferimentos.

“Nós estávamos dormindo. A sorte é que meu filho viu, disse pra levantar todo mundo. Caiu uma parede em cima do nosso [piquete]. Saímos correndo e vimos que tinha aquela gravidade, que não tinha como ficar ali dentro”, afirma Luiz Henrique Freitas, patrão de um dos piquetes.

Os locais atingidos foram os piquetes Freitas Brasil e Amigos do Sul. Eles ficam separados por uma pequena via e próximos à Casa do Gaúcho.

“Eu percebi pelo bater e até achei que fosse brincadeira. Gritaram que estava pegando fogo, olhei pelas frestas e já tava o fogo alto”, conta Aristides Fontoura, auxiliar administrativo.

Duas viaturas do Corpo de Bombeiros foram ao local e conseguiram controlar o fogo. A preocupação era com a proximidade entre os piquetes e que um foco mínimo de chama pudesse alastrar o incêndio.

“A gente optou por um combate para que não se alastrasse mais por ser um material altamente combustível. Perdemos dois piquetes e tem outros dois ali que ficaram avariados”, diz o tenente Rafael Mellos.

De acordo com os bombeiros, todos os locais têm plano de prevenção e controle de incêndio atualizado. As causas da origem do fogo serão investigadas pela Polícia Civil.

