Piso do Calçadão não tem conservação

Na última semana o Portal Alegrete Tudo recebeu reclamações de pedestres, comerciários e consumidores das lojas do calçadão da de Alegrete.

Eles questionaram a falta de manutenção em toda a extensão, do calçadão Hélio Riciardi. É possível verificar inúmeras pedras soltas, além de alguns pontos ter buracos. Idosos tropeçando e a sujeira que se forma na porta das lojas são as principais reclamações dos pedestres.

A reportagem do PAT percorreu o local para averiguar a situação que está incomodando os transeuntes. O funcionário de uma loja disse que todos os dias vê alguém tropeçando ou até mesmo em algumas situações já ocorreram quedas, nada muito grave, explicou, mas que deixaram joelhos “ralados”.

A situação fica ainda mais complicada para quem usa cadeiras de rodas, anda com apoio de bengalas, carrinhos de bebês e em dias de chuva que ao pisar nas pedras que estão soltas, inevitavelmente, a pessoas fica com os pés molhados.

Também há uma autorização para que os moradores possam adentrar o calçadão de carro, já que o mesmo é fechado e proibido o fluxo de veículos. Apenas em casos com autorização prévia da Secretaria de Segurança e Mobilidade.

Em contato com Secretário de Infraestrutura, Jetter Danzer de Souza, ele falou que os funcionários já estiveram no calçadão, antes do final de ano. Naquele período foram pintadas as floreiras. Nesta semana depois da conclusão do trabalho no Estádio Farroupilha, uma equipe retorna para o calçadão.