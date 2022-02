Piso dos professores, definido pelo Governo Federal, continua em discussão

Prefeitos, secretários de educação e finanças e técnicos das Prefeituras, da Região, se reuniram no último dia 15 em Itaqui em encontro da AMFRO.

Dentre o assuntos tratados, esteve em pauta o pagamento do reajuste aos professores concedido pelo Governo Federal, de 33,23%. A maioria das prefeituras que integram a AMFRO diz não ter orçamento para pagar esse reajuste.

Discute-se que o governo Federal arcaria com 65% e as prefeituras o restante Mesmo assim, de acordo com procurador Daniel Rosso, o orçamento do Município para 2022 foi fechado no final do ano passado e não tem a previsão desse pagamento.

O prefeito em exercício Jesse Trindade participou da reunião e informa que as prefeituras estão se municiando de dados técnicos e vão esperar as reuniões de outras associações de municípios para ver quais serão as próximas ações com relação ao tema.

O índice de pessoal de Alegrete e demais municípios, de acordo com a lei deve ser de 51,3% e, atualmente já ultrapassa os 52%, conforme o gestor municipal. O município tem 478 professores.