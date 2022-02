Mulher é assaltada dentro do carro no centro

” Eu pensei que fosse morrer. O meu pescoço está doendo, estou fazendo compressa, mas não sei o que ele colocou, mas era algo muito quente” – disse a vítima.

Na noite de quarta-feira(16), perto da meia noite, uma mulher foi vítima de um assalto nas imediações da Praça Getúlio Vargas. Segundo registro feito na Delegacia de Polícia, a mulher falou aos policiais que saiu do emprego e foi abordada pelo acusado quando entrou no carro.

Ela estava com o vidro do veículo aberto quando o indivíduo se aproximou e pediu dinheiro. Assim que ela disse que não tinha, ele a ofendeu e passou algo no pescoço da vítima. Com muito medo de morrer, a mulher entregou todo valor que tinha, 250 reais.

Ela disse que se sentiu impotente e destaca que o homem era moreno, magro e alto. Depois de pegar o dinheiro saiu correndo para o interior da Pra Getúlio Vargas. Já a vítima pediu socorro e posteriormente foi leva à delegacia de Polícia para registro.