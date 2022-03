PIX pode interromper transações a partir desta sexta-feira, 1º de abril

A partir desta sexta-feira, 1º de abril, servidores públicos do Banco Central (BC) podem iniciar uma greve geral tendo como justificativa a busca pelo reajuste salarial. A categoria até então vinha optando por uma paralisação parcial, em apenas algumas horários.

O que pode mudar.

E a principal consequência desse ato está em uma possível interrupção do sistema de pagamentos instantâneos do BC, o PIX. Existe o risco de o serviço ser interrompido e ficar inoperante.

Paralisação parcial

Desde o dia 17 de março, servidores do BC vem atuando apenas em horários específicos, entre 14h e 18h. O movimento parte de um anseio dos trabalhadores, que pedem que o governo adote uma política de reajuste salarial parecida com a que o presidente Bolsonaro propôs aos policiais.

Além disso, em nota, o BC reconhece o direito de manifestação dos servidores, porém acredita que eles não deixarão de cumprir com os deveres da instituição perante a sociedade.

Impactos da greve dos servidores do BC

Desde o início da paralisação parcial que alguns dos serviços sob comando do BC sofrem com atrasos.

Podemos citar a publicação das estatísticas mensais, como relatórios de contas externas, contas públicas, além do boletim Focus – documento que traz as estimativas de analistas sobre os principais indicadores da economia brasileira, incluindo a inflação.

No entanto, o mais problemático certamente será a interrupção dos pagamentos via PIX. É o que explica Fábio Faiad, presidente do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central (Sinal).

Segundo ele, as transferências instantâneas dos valores poderão ser impactadas com a paralisação, como também a segurança do sistema contra invasões hacker, que ficará vulnerável sem o devido monitoramento feito pelos servidores.

Fonte: R7