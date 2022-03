Anvisa aprova uso emergencial de primeira pílula para tratar covid-19

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta quarta-feira, 30, o uso emergencial do medicamento Paxlovid fabricado pela Pfizer para tratamento da covid-19. A decisão foi tomada durante a sexta Reunião Extraordinária Pública da Dicol de 2022.

A Anvisa recebeu o pedido de uso do antiviral no dia 15 de fevereiro. O medicamento já possui aprovação para uso emergencial em pelo menos 40 países, incluindo Estados Unidos, Europa, Canadá, China, Austrália, Japão, Reino Unido e México.

“O mundo aguarda com esperança e urgência por terapias efetivas, de fácil acesso e que permitam o amplo tratamento da covid-19. O corporativismo da Anvisa é o compromisso com a proteção da saúde pública. Todos os processos de medicamentos e vacinas contra a covid-19 submetidos à Agência foram exaustivamente avaliados por uma equipe multidisciplinar de servidores públicos que empenharam todos os seus esforços para que, no Brasil, fosse dado acesso a diferentes vacinas e tratamentos”, disse Meiruze Freitas, relatora do processo de aprovação.

Fonte: Exame