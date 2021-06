Plenário da Câmara mantém projeto que torna essenciais cultos e atividades religiosas em Alegrete

Compartilhe















O plenário da Câmara rejeitou parecer contrário da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de lei ordinária do Legislativo, de número 0011/2021, que estabelece como essenciais os cultos e atividades realizadas em igrejas e templos de qualquer natureza em tempos de pandemia.

Por 10 votos a 4, o parecer que rejeitava a matéria foi derrubado e com isso o projeto saiu da ordem do dia e retorna à comissão de mérito.

Ao todo, nove vereadores se manifestaram sobre a matéria. Embora o vereador Anilton tenha justificado que o parecer contrário da comissão não foi no intuito de manifestação contrária às igrejas, mas por uma questão de técnica legislativa, as opiniões na tribuna foram a maioria a favor da derrubada do parecer.

O vereador Itamar Rodriguez foi um dos que se manifestaram contrários ao parecer dado, invocando a Constituição Federal que garante na forma da lei a prática de cultos religiosos. A matéria volta a tramitar na Casa.

Júlio Cesar Santos Fonte e Fotos: assessoria CMA