PMs de Alegrete estão mobilizados na Campanha Ação Criança Feliz

A ação Criança Feliz está sendo desenvolvida em Alegrete onde você também pode fazer sua doação de brinquedos, mascaras, livros e jogos no quartel da Brigada Militar.

A Brigada Militar de Alegrete continua recebendo doações da campanha Ação Criança Feliz. Para alegrar o Dia das Crianças em situação de vulnerabilidade, a Brigada Militar organizou uma ação para arrecadar doações de brinquedos, jogos e livros infantis.

Desde o último dia 18 de setembro até o dia 9 de outubro a Brigada Militar, através dos policiais militares que atuam no 2° Esquadrão de Alegrete, estarão realizando a Campanha Solidária Ação Criança Feliz.

A campanha tem por objetivo arrecadar máscaras de proteção, brinquedos, livros infantis e jogos para serem distribuídos às crianças carentes em comemoração ao Dia das Crianças.

De acordo com os policiais, neste ano, a dificuldade está ainda mais latente nas famílias em vulnerabilidade social.

No Quartel em Alegrete a ação iniciou com a participação dos próprios policiais militares. A corporação também conta com a participação da comunidade. Quem quiser participar da campanha para ajudar o máximo de crianças possíveis, pode fazer a doação na rua General Sampaio (2º Esquadrão), Quartel da Brigada Militar ou mais informações através do 190.