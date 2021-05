Jovem, grávida, foi encontrada morta nesta manhã; Polícia investiga a causa

Compartilhe















Na manhã desta segunda-feira(10), uma jovem de 18 anos foi encontrada, pelo pai, sem vida. Conforme informações preliminares, que estão sob investigação da Polícia Civil, a mulher estava gestante de 6 meses. Inicialmente, a informação repassada seria de que ela teria cometido algo contra si. Porém, durante o atendimento algumas situações deixaram a causa sob suspeita. Desta forma, a hipótese de um homicídio também foi levantada, principalmente, pelos familiares da vítima.

A cunhada falou com a reportagem e descreveu que o primeiro a chegar no local foi o pai. Ao se deparar com filha sem vida, acionou a Brigada Militar que, também, chamou o Samu. A Perícia foi acionada de Santana do Livramento.

No endereço, na rua Castro Alves, estão a Brigada Militar, Polícia Civil e o Delegado Maurício Arruda. Além do advogado da família Paulo Bandeira. Já o companheiro não estava no apartamento, vizinhos disseram aos policiais que teriam ouvido discussões na madrugada e o apartamento está revirado.

A reportagem aguarda mais informações sobre esse caso. Salientando que nenhuma hipótese está, até o momento, descartada.