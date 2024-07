Polícia Civil intercepta planejamento de execução e prende 4 indivíduos em São Francisco de Assis

Share on Email

Quatro homens, sendo dois foragidos do sistema prisional, foram presos quando estavam a caminho para realizar o crime. Dois revólveres, sendo um .32 e outro .38, munições e um GM/Onix utilizado para o deslocamento, foram apreendidos.

Dois revólveres, sendo um .32 e outro .38, munições e um GM/Onix utilizado para o deslocamento, foram apreendidos. Durante o monitoramento, que já ocorria a dois dias e foi coordenado pelo Delegado Marcelo Batista, foi possível verificar que os suspeitos planejavam a execução de um homem, morador de Manoel Viana.

Esse homem estava a caminho de São Francisco de Assis em um táxi e encontraria os indivíduos no balneário Poço da Pedra. Lá ocorreria a execução tanto do alvo dos criminosos quanto do taxista, que fatalmente também perderia a vida.

Ainda foi apreendida uma garrafa contendo gasolina, que seria utilizada para atear fogo no táxi com as vítimas dentro. Conforme apurado pela nossa equipe os indivíduos presos têm vasta ficha criminal.

O motivo da execução seria dívida com o tráfico de drogas. Após os procedimentos de praxe na DP, os indivíduos serão encaminhados ao Presídio Estadual de São Francisco de Assis, onde ficarão a disposição da Justiça.

Com informações do site GNI de Santiago