Márcio Amaral integrou a delegação de prefeitos gaúchos que solicitam ajuda urgente aos municípios

FPM Extra: Solicitamos o Fundo de Participação dos Municípios (FPM) Extra para os 400 municípios que ainda não o receberam.

Garantia do ICMS e ISS: Pedimos a garantia dos repasses de ICMS e ISS para municípios e estados referentes aos meses de maio e junho (totalizando 2 bilhões de reais). Solicitamos também uma nova construção em setembro para cobrir eventuais diferenças de julho a setembro.

O encaminhamento do Ministro Padilha será discutido com os Ministros Paulo Pimenta, Fernando Haddad, Rui Costa e com o Presidente Lula para retorno. Solicitamos que esse retorno ocorra, se possível, no dia 17/07, durante o 42º Congresso da Famurs, ou antes, se possível.

Reitero que nosso movimento apoia os municípios, o estado e o governo federal através da nossa mobilização, alertando a sociedade sobre a necessidade contínua de ajuda.

A FAMURS e os prefeitos agradecem à Confederação Nacional de Municípios (CNM) e ao presidente Paulo pela disponibilização da estrutura da entidade. Agradecem também à Bancada Federal Gaúcha, à Comissão de Acompanhamento do Desastre no RS, e ao Congresso Nacional pela mediação.