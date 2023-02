Polícia Civil prende suspeito por aplicar “golpe dos nudes” em Uruguaiana

Na manhã de hoje, 24, a Polícia Civil, por intermédio da 1ª Delegacia de Polícia de Uruguaiana, coordenada pelo Delegado Matheus Antunes da Rosa, prendeu preventivamente um indivíduo de 23 anos, o qual foi localizado em uma casa abandonada no centro da cidade e que é investigado nesta delegacia por nove crimes de extorsão praticados virtualmente por Whats App.

Conforme apontaram as investigações, o suspeito iniciava conversas com as vítimas por meio de aplicativos de relacionamentos até obter delas fotos íntimas, quando, então, iniciavam-se as chantagens para obtenção de vantagem econômica mediante ameaça de divulgação de tais mídias nas redes sociais. O investigado utilizava nome falso, linhas telefônicas em nome de terceiros e até mesmo uma conta bancária em nome de outra pessoa por meio da qual ele recebia o pagamento de vítimas que cediam às ameaças. Além dos fatos ocorridos com vítimas residentes em Uruguaiana, há indícios que apontam diversas outras vítimas do suspeito residentes em demais cidades do Rio Grande do Sul, bem como em outros Estados do país.

Nesse contexto, após fartos elementos probatórios colhidos durante seis meses de investigação da 1ª DP, o Delegado Matheus Antunes da Rosa representou ao Poder Judiciário pela decretação da prisão preventiva do suspeito, a qual foi deferida pela 2ª Vara Criminal de Uruguaiana.

O indivíduo, que já possuí antecedentes policiais por furto, receptação e estelionato, foi interrogado em todos os inquéritos policiais e, após formalizadas as diligências legais, será encaminhado à Penitenciária Modulada de Uruguaiana onde permanecerá à disposição da Justiça.

POLÍCIA CIVIL/DPI/4ªDPRI/1ªDP URUGUAIANA