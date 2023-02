Marido imita hermanos e “esquece” da mulher em Alegrete

Contudo, em Alegrete, não foi um hermano que esqueceu um familiar, mas a situação virou piada e rendeu muito assunto entre os amigos e familiares.

No último feriado, um alegretense esqueceu da esposa em um mercado na Zona Leste, em Alegrete.

A comerciária, narrou o fato ao PAT e disse que em ritmo de carnaval, foi esquecida pelo esposo e, furiosa não aceitou que ele fosse buscá-la indo a pé para casa por mais de cinco quadras para ver se a fúria amenizava – citou sorrindo.

A moradora do bairro Promorar disse que está em obras na casa e o marido, bem envolvido com tudo. Mesmo assim, ele parou o que estava fazendo para acompanhá-la com a neta, no mercado.

Durante as compras, a comerciante que não quis se identificar, mas lembrou em dividir a história com o PAT, foi fazer outras compras e o marido ficou no açougue.

Ela percebeu que ele se dirigiu até o caixa com a neta, mas não esperava que fosse esquecida no mercado.

“Quando retornei para o caixa, ele já havia passado as compras. Até pensei que estivesse na caminhonete esperando ou que teria ido a outro estabelecimento comercial, em razão de algo que não tivesse encontrado, mas, para minha surpresa, ele havia me esquecido”- sorri.

A mulher de 44 anos ressaltou que ligou para o esposo e ouviu dele que já estava em casa com a neta e tinha percebido a falta dela depois que entrou em casa com as compras.

“Eu liguei e perguntei onde ele estava e ouvi: cheguei em casa com as compras e quando entrei na cozinha lembrei que tu estava comigo. Como estou em casa, vou deixar as compras e depois vou te buscar. Furiosa que eu estava na hora, disse que não, e fui a pé. Mas assim que os familiares ficaram sabendo, virou uma gozação só. Inclusive um deles disse que deveria comentar com o PAT – pontuou.

No final das contas, ficou tudo bem, porém, o fato ainda deverá render muitos memes e deboches na família – considerou.

Foi uma mistura do período do ano(em razão das histórias dos argentinos) e com o carnaval – sorriu ao concluir.