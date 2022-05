Polícia descobre estufa com plantação de maconha dentro de imóvel

Uma estufa com plantação de pés de maconha foi descoberta, nesta sexta-feira (27), dentro de uma residência na Zona Sul de Porto Alegre. Conforme a Polícia Civil, o caso foi denunciado por telefone à corporação.

No momento da apreensão, não havia nenhuma pessoa no imóvel. Ainda assim, segundo o delegado Guilherme Dill, a 1ª Delegacia de Investigação do Narcotráfico deve pedir a prisão do suspeito ao Poder Judiciário.

“Com o recebimento da denúncia, os policiais deslocaram ao endereço e, de fora do prédio, já era possível sentir o forte odor da plantação”, relatou.

Ao todo, 26 pés da planta foram apreendidos. Também foram encontrados pequenos vasos com mudas de maconha e dezenas de ramos de maconha do tipo “camarão”, uma variedade da droga com maior concentração de THC na flor e de alto custo de venda, de acordo com a polícia.

Os agentes também recolheram os equipamentos da estufa, como luzes artificiais e ventilação para os vegetais, uma estrutura avaliada em R$ 5 mil.

