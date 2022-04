Polícia encontra idosa morta dentro de carro em praia de Torres

Uma idosa de 74 anos foi encontrada morta dentro de um carro estacionado na faixa de areia da Praia da Itapeva, em Torres, no Litoral Norte do estado, na manhã deste sábado (23). A identidade dela não foi divulgada pela polícia.

A Brigada Militar (BM) divulgou que recebeu uma denúncia anônima com a informação de que havia um carro com uma pessoa dentro estacionado no local. Quando os policiais foram até lá, constataram que se tratava de uma mulher, que ela estava de bruços no banco do carona e que o corpo estava ensanguentado. O óbito foi confirmado em seguida. Ainda não se sabe a causa da morte.

A Polícia Civil começou a investigar o caso, mas não divulgou detalhes, pois isso pode atrapalhar o trabalho policial. No entanto, a suspeita é de que a idosa tenha sido vítima de homicídio. Familiares dela devem ser chamados à delegacia de polícia para serem ouvidos.

A área onde estava o carro foi isolado. O veículo, modelo Voyage com placas de Santa Catarina, deve ser guinchado do local após a retirada do corpo.

