Polícia investiga estupro de criança de 2 anos em Espumoso

A Polícia Civil investiga um caso de estupro a uma criança de 2 anos em Espumoso, Região Norte do estado. Um homem de 20 anos, que seria cunhado do pai da menina, chegou a ser preso em flagrante no sábado (9), mas foi solto por um habeas corpus, concedido pela Justiça, na manhã desta segunda-feira (11).