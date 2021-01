Novo Decreto reitera horário de gratuidade aos idosos no transporte coletivo

Compartilhe















Com a volta da bandeira vermelha, um novo Decreto Executivo, emitido neste dia 11, estabelece a suspensão do caráter excepcional aos maiores de 65 anos, nos horários considerados de pico para uso do transporte público em Alegrete.

A partir deste dia 12 de janeiro fica garantida a gratuidade no serviços de transporte público aqui na cidade aos idosos maiores de 65 anos nos seguintes horários: das 9h às 11h e das 14h 30min às 17h.

Para utilizarem os ônibus fora destes horários estabelecidos neste novo Decreto só se os idosos justificarem estarem vindo para o trabalho, consultas ou exames médicos. O Decreto vigora enquanto o Município estiver em Bandeira Vermelha.

Vera Soares Pedroso