Polícia investiga família por uso de documentos falsos para receber vacina contra a Covid em Cachoeira do Sul

A Polícia Civil de Cachoeira do Sul, no Vale do Taquari, abriu um inquérito para investigar uma família que teria usado documentos falsos para furar a fila da vacinação e receber os imunizantes contra a Covid-19. Segundo o delegado regional José Antônio Taschetto, as investigações apontam que um homem, de 53 anos, e o filho dele, de 22 anos, receberam as duas doses da CoronaVac nos dias 5 de fevereiro e 4 de março utilizando documentos falsificados.