Polícia investiga homem que teria dado cigarro para filho de 2 anos em Venâncio Aires

A Polícia Civil de Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo, está investigando um homem suspeito de ter dado um cigarro para o filho de dois anos. O caso ocorreu no último sábado (6).

Uma denúncia anônima levou a Brigada Militar até a casa do homem no dia do caso. De acordo com o delegado Paulo Schirmer, da Polícia Civil de Venâncio Aires, um inquérito foi aberto para investigar e reunir provas sobre o caso. O Poder Judiciário deve acompanhar a investigação.

O Conselho Tutelar da cidade foi acionado, e a criança foi transferida para um abrigo.

“Lá, eles têm todo o apoio com todos os profissionais necessários, psicólogos e assistentes sociais. Ela vai estar bem protegida”, garantiu o conselheiro tutelar Israel Souza da Silva.

O pai do menino está solto e responde em liberdade.

Fonte: G1