Miss Alegrete 2022 e Noite das Rainhas já têm datas confirmadas

A festa noite das rainhas, será uma festa de escolha das rainhas dos supermercados e farmácias do Alegrete e suas princesas. As empresas já estão mobilizadas em indicar suas representantes, essas que podem ser funcionárias, parentes de funcionários, ou até mesmo, clientes da empresa.

Oito títulos estarão em jogo no dia 8 de outubro, no clube Juventude de alegrete, além dos R$2.600,00 de prêmios em dinheiro e mimos dos patrocinadores do evento para as meninas. O público também concorrerá a um aparelho de telefone celular de última geração, numa parceria com a Ong Opaa, onde eles levarão ração para serem destinadas a organização de proteção animal de alegrete, em troca de cupons para o sorteio que se dará na festa.

Dentre essas e outras tantas novidades, uma delas é a edição do miss alegrete a céu aberto, que acontecerá pela primeira vez na história do certame, os organizadores afirmam, “a Miss Alegrete é um veículo de transformação das meninas da nossa sociedade, e como tal deve ser apresentada a toda comunidade, desde o primeiro dia do seu reinado, pois é ferramenta popular”.

As mais de 25 farmácias do município, já estão sendo visitadas pela organização, também os cerca de 30 supermercados estão agendando reuniões e muitos já assumiram compromisso de enviar uma representante de suas empresas para essa disputa, conta Cláudia Vilaverde (co-organizadora) confiante no sucesso prévio do evento.

Se alguém tiver interesse em participar, como patrocinador, como candidata, como anunciante, pode entrar em contato pelo fone/whats: (55) 999 195 822 (falar com Oswaldo) ou (55) 996 177 291 (falar com Miguel), para conhecer informações como regulamento e outras. Ambos eventos são em parceria com a SEDETUR – Prefeitura Municipal de Alegrete.