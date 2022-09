Polícia investiga jovem que mentiu sobre assalto para omitir agressão da namorada em Santa Maria

A Polícia Civil investiga um jovem de 25 anos que mentiu sobre ter sido esfaqueado em um assalto em Santa Maria, na Região Central do estado, no domingo (11). Segundo a investigação, o jovem, na verdade, levou golpes dentro de casa durante uma briga com a namorada.

Em depoimento na segunda-feira (12), eles admitiram a mentira. Agora, ele é alvo de um inquérito por falsa comunicação de crime e ela, por lesão corporal.

As circunstâncias do suposto assalto chamaram a atenção dos órgãos de segurança, por não ser um tipo de crime comum na cidade. O jovem contou que foi supostamente esfaqueado enquanto esperava o ônibus em uma parada na Avenida Presidente Vargas, uma rua movimentada na área central do município, pela manhã.

Ele relatou que foi abordado por dois criminosos no ponto de ônibus, em uma pretensa tentativa de assalto, quando estava junto da namorada. Os supostos assaltantes teriam pedido dinheiro e, como não receberam, teriam agredido o rapaz.

Os policiais buscaram imagens de câmeras de segurança da região, mas nenhum fato parecido foi encontrado. Por isso, os investigadores buscaram vídeos do prédio onde o jovem mora. Neles, o homem aparece saindo do apartamento já ferido e, em seguida, a namorada o segue.

O jovem ficou com ferimentos no rosto, nas costas, no abdômen, na mão e na orelha. Ele foi atendido no Hospital Universitário, de onde partiu a comunicação à Brigada Militar.

Fonte: G1