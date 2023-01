Polícia investiga morte de criança após suspeita de choque elétrico em quadra de esportes em Pelotas

Uma criança de oito anos morreu após a suspeita de sofrer um choque elétrico na quadra de esportes de um condomíno em Pelotas, no Sul do Rio Grande do Sul, nesta quarta-feira (18). A Polícia Civil investiga o caso por meio da Delegacia da Criança e do Adolescente.

Segundo relatos de testemunhas, diversas crianças estavam brincando no local, quando receberam um choque ao encostar em uma das telas de isolamento da quadra. Enquanto elas procuraram adultos para avisar, o menino, identificado como Nicolas da Costa Rocha, acabou sentando em um ferro.

Um fio de iluminação desencapado teria se soltado com o vento, atingindo as costas da criança. O garoto ficou desacordado após receber uma descarga elétrica.

O menino foi socorrido pelo Samu e foi levado para o Pronto Socorro do município. No entanto, ele não resistiu e morreu no hospital.

O Departamento da Criança e do Adelescente da Polícia CIvil já instaurou um inquérito para investigar o caso. Testemunhas já foram ouvidas, e a investigação deve ser finalizada em até 30 dias. A síndica do condomínio deve ser ouvida.

A CEEE Equatorial informou que situações como essa, em propriedades privadas, são de responsabilidade do proprietário do local.

O velório foi realizado durante a tarde. Abalados, os pais não puderam falar sobre o ocorrido.

Quadra onde menino recebeu descarga elétrica em Pelotas — Foto: Reprodução/RBS TV

Por Joellen Soares, RBS TV Pelotas