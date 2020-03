Polícia não pretende reabrir investigação de morte de menino após tio virar réu em Porto Alegre

“Nós não temos fatos novos consistentes e contundentes que levem a uma reabertura integral da investigação. Se houver uma determinação judicial para reabertura do caso, será reaberto”.

Três anos atrás, Andrei, então com 12 anos, foi encontrado morto no quarto onde dormia com o tio, Jeverson Olmiro Lopes Goulart, em Porto Alegre. Na época, investigação indicou a possibilidade de suicídio ou acidente.