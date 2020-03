Polícia pede prisão de suspeito de agredir duas mulheres em Uruguaiana

A Polícia Civil de Uruguaiana pediu a prisão preventiva de um homem suspeito de agredir duas mulheres na tarde de quarta-feira (4), na cidade da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. As duas estão internadas.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Jaimes Gonçalves, houve roubo e severas lesões às vítimas.

De acordo com o relato das mulheres à polícia, elas estavam fazendo fotos em um terreno às margens da BR-472 quando um homem saiu de um matagal com um facão e teria obrigado as duas a entrarem dentro do carro que elas usavam. As agressões teriam acontecido no veículo.

A polícia identificou o suspeito através da descrição das características por parte das mulheres, e pelo relato de testemunhas que viram ele próximo a localidade.

As mulheres foram encontradas à noite, ainda dentro do carro, estacionado na estrada. Elas estão internadas na Santa Casa de Uruguaiana, bastante machucadas e em estado de choque. Uma delas teve o maxilar quebrado, segundo o delegado.

O suspeito tem antecedentes criminais por estupro.

Por G1 RS e RBS TV