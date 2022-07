Polícia prende 12 suspeitos de tráfico de drogas e armas em operação na Região Sul do RS

A Polícia Civil realizou, nesta sexta-feira (1º), uma operação de combate ao tráfico de drogas e de armas na Região Sul do Rio Grande do Sul. Até o início da tarde, 12 pessoas haviam sido presas.

Nomeada de “Narcos”, a operação cumpria mandados de prisão e de busca e apreensão em Rio Grande, Santa Vitória do Palmar e São José do Norte. Até a última atualização desta reportagem, a polícia havia apreendido armas, drogas, dinheiro, veículos e munições.

As ações contaram com o apoio da Receita Federal, Brigada Militar, Polícia Rodoviária Federal e Guarda Municipal.

De acordo com a polícia, a operação tinha como objetivo combater principalmente o crime organizado que possui envolvimento com os homicídios ocorridos desde o início do ano na região. O número de vítimas já chega a 64, o que representa o dobro na comparação com o mesmo período do ano passado.