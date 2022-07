Prefeitura divulga edital de processo seletivo para contratação temporária de pessoal para Secretaria de Saúde

Serão disponibilizadas quinze (15) vagas para o cargo de Técnico de Enfermagem, com carga horária de 40h semanais, seguindo as atribuições legais conferidas na lei municipal nº 6.494/22.

Para inscrever-se o candidato deverá entregar cópias dos seguintes documentos pessoais (em envelope lacrado):

– Carteira de Identidade – RG ou qualquer outro documento previsto no art. 2º da Lei

nº 12.037 de 1º de outubro de 2009;

– Cadastro de Pessoa Física – CPF;

– Carteira Profissional

– Certidão de Regularidade emitido pelo Conselho Regional de Enfermagem

– Certidão Comprobatória de que está quite com a Justiça Eleitoral;

– Quitação do serviço militar, se do sexo masculino;

– Número de Inscrição do Trabalhador – NIT ou Programa de Integração Social – PIS;

– Comprovante de Endereço: água, luz ou telefone (em nome do candidato ou declaração do titular da conta confirmando que o candidato reside naquele endereço);

– Certidão Judicial Negativa Criminal;

– Diploma ou Declaração de Conclusão do curso técnico emitido por instituição reconhecida pelo MEC;

– CURRICULUM VITAE, que apresente os dados pessoais e as experiências profissionais do candidato (a) (modelo a critério do candidato (a) e elaboração e/ou preenchimento de inteira responsabilidade do candidato);

– Documentos facultativos (detalhes disponíveis no link do edital).

As inscrições ocorrerão de 04/07 a 06/07, das 8h às 11h, no Protocolo do Centro Administrativo José Rubens Pillar.

O resultado final será homologado e publicado no site do município.

Abaixo, surge o edital do processo:

Confira o Edital nº032/2022