Jovem acusa casal de pastores de agressão em Alegrete

A acusação teria sido em razão de agressões que ocorreram, segundo a vítima, na última quarta-feira, no bairro Nilo Soares Gonçalves.

O motivo do desentendimento teria sido o fato dela cobrar um valor que o casal estaria devendo para a irmã da vítima. A jovem disse que estava no quarto quando ouviu a pastora, na sua casa, discutindo com a mãe em razão da dívida. Mas quando foi até a sala, a acusada já não estava mais, por esse motivo, resolveu ir até a residência, da pastora que fica nas imediações para conversar.

Quando estava na frente da casa, teria ocorrido um desentendimento e a acusada teria a agredido com palavras ofensivas, socos e tapas. Na sequência, a mãe da jovem teria tentado intervir e foi empurrada pelo pastor que teria desferido um soco na face da vítima.

E a pastora ainda a teria empurrado contra uma árvore e o cordão da calçada. Somente depois, a jovem conseguiu se livrar de ambos e retornar para casa. Devido às lesões e ferimentos, necessitou ir à UPA.

O exame de corpo delito também foi marcado. O fato teria ocorrido na Zona Leste de Alegrete.