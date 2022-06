Polícia prende em flagrante autor do homicídio na noite de domingo

Homem conhecido como Buda, de 22 anos, foi preso acusado de ter sido autor dos disparos que mataram Cristian Machado Pereira, conhecido como Morango, de 45 anos, na noite deste sábado(25), em Alegrete.

Inicialmente, ele foi conduzido como suspeito, ao ser abordado nas imediações da casa onde ocorreu o crime. Na sequência, de acordo com a mãe da vítima, que também, estava na casa, no momento do assassinato, o filho teria aberto a porta. Depois, algumas testemunhas mencionaram o nome do acusado.

Morango estava em casa, quando alguém bateu na porta e, ao abrir, foi alvejado com, no mínimo com um disparo que atingiu a região do peito.

Ele sentou no sofá onde acabou falecendo. O Samu atestou o óbito.

Encaminhado à Delegacia de Polícia, em contato com a Delegada de Plantão, foi determinado a prisão em flagrante de Buda.

Depois de ouvido, ele será encaminhado ao Presídio estadual de Alegrete.