Presidente da Comissão Especial Para Regularização de Leitos visita Santa Casa

A deputada estadual Fran Somensi/Republicanos, atual presidente da Comissão Especial Para Regularização de Leitos dos Serviços de Saúde do Estado esteve em Alegrete na última quinta-feira (23).

Acompanhada do vereador republicano Jaime Duarte, a deputada fez uma visita à direção da Santa Casa de Caridade. No encontro, o provedor Roberto Segabinazi, deu as boas vindas à deputada Fran Somensi, e diante da visita institucional ao hospital, Segabinazzi mostrou as dependências da instituição.

Deputada conheceu de perto o trabalho prestado pela Santa Casa

A parlamentar, que é presidente da Comissão Especial Para Regularização de Leitos dos Serviços de Saúde do Estado, fez questão de, além da reunião com a administração da Santa Casa, fazer uma visita às suas dependências, conhecendo a realidade hospitalar e os serviços prestados.

Provedor Roberto explicou o funcionamento e mostrou melhorias da Santa Casa

O vereador Jaime Duarte que acompanhou a visita da parlamentar, salientou a importância em atender uma antiga demanda. Segundo ele, existe uma verba (emenda), na prefeitura destinada a reformas no Posto 2.

A ala não possui banheiro nos quartos, apenas banheiros coletivos no final do corredor. Duarte se comprometeu de tratar o assunto com a Secretária Municipal de Saúde, Haracelli Fontoura, sobre a liberação desta verba para reforma do Posto 2, que é destinado a usuários do Sistema Único de Saúde. A visita ainda contou com a presença do presidente do Republicanos em Alegrete, Leandro Soltau.

Fotos: assessoria do vereador