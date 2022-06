Policiais do 6º Batalhão de Polícia de Choque são homenageados em Uruguaiana

Share on Email

Na noite de sexta-feira (24/06), no Dia Nacional do Policial Militar, ocorreu na Câmara de Vereadores de Uruguaiana uma homenagem aos policiais do 6º Batalhão de Polícia de Choque.

Diante dos relevantes serviços prestados a favor da segurança pública, no combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado na cidade, os policiais receberam o Certificado de Reconhecimento. A proposição do vereador Clemente Correa (PDT).

Em 15 dias, deste mês de junho, a atuação dos policiais representou 16 flagrantes, sendo 21 pessoas presas, a apreensão de sete armas de fogo, mais de 19 Kg de maconha, quase 4kg de cocaína, 83 munições de diversos calibres, R$ 34.264,50, o que totalizam cerca de R$ 478.695,00 em prejuízo ao crime, destacam os policiais.

Policiais Militares do 6º Batalhão de Policiamento de Choque (6º BP Choque):

1. Denis Alexsandro Denis Borges

2. Rafael Cardoso Emann

3. Lucas Giovane Lago

4. Pedro Prado Diniz Gonçalves

5. Marlan Villaverde Araujo

6. Jonathan Fernando Antunes de Moura

7. Willian Camargo Witt

8. Lucas Ledur Rigo