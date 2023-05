Policiais militares recebem alunos do PROERD em visita educacional ao quartel da BM

Na manhã desta terça-feira (23), o 1º Tenente Nei Machado, comandante do efetivo de policiais militares, recebeu a visita de 30 alunos do 5º ano das Escolas Farroupilha e Eurípedes Brasil Milano, em um evento realizado no 2º Esquadrão da Polícia Militar. A iniciativa faz parte do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD).

As crianças foram divididas em grupos e participaram de diversas atividades, visando promover a conscientização sobre atendimento pré-hospitalar, rádio comunicação e exposição de materiais e equipamentos da Brigada Militar. Durante uma visita, os alunos também tiveram a oportunidade de dar uma voltinha de viatura dentro do pátio do quartel da BM, com o acionamento de sirenes e uso da comunicação por rádio em frequência alternada, o que obteve uma experiência emocionante e educativa.

O evento contou com o apoio do Corpo de Bombeiros, que contribuiu para a realização das atividades relacionadas ao atendimento pré-hospitalar. Além disso, em parceria com o mercado Ecomix, foi servido um lanche para as crianças na frente do quartel da Brigada Militar, por meio do Food Truck do Júnior Lanches.

A próxima visita ao Quartel está agendada para a próxima quinta-feira (25/05), quando serão recebidos aproximadamente 40 alunos das Escolas Fernando Ferrari e Luiza de Freitas Valle Aranha. O mesmo planejamento será executado, proporcionando aos alunos uma experiência educativa e interativa, com o intuito de promover valores positivos e conscientização sobre drogas e violência.

O PROERD é um programa importante que busca prevenir o uso de drogas e violência entre crianças e adolescentes, promovendo a educação e conscientização por meio de parcerias entre a polícia militar, escolas e comunidades. Eventos como esse reforçam a importância da aproximação entre a polícia e a sociedade, estimulando a confiança e o respeito mútuo desde a infância.