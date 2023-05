Fila para disputar vaga no setor de produção do Marfrig

A oferta de vagas ao setor de produção do frigorífico Marfrig reascendeu a esperança de trabalho em muitos que cedo foram para fila. O atendimento começou às 8h e uma servidora do RH da empresa veio, especialmente, ao SINE e recebeu os interessados para realizar o cadastro e receber os currículos.

Alex Gunter, que coordena a agência do FGTS/Sine em Alegrete, diz que distribuíram 50 fichas e que deste total o RH do Marfrig vai selecionar 10 pessoas para as vagas disponíveis, no momento, para a indústria aqui no Município.

Alguns que estavam na fila comentaram que esta difícil conseguir emprego com carteira assinada, em Alegrete, e buscam estabilidade até mesmo para poderem estudar. A seleção aconteceu na manhã desta terça-feira(23). Dezenas de pessoas buscam o Sine, diariamente, para ver se tem alguma vaga de trabalho. As ofertadas, geralmente, exigem experiência para a função ofertada, o que barra muitos a disputar postos de trabalho aqui na cidade.