Policiais militares salvam vida de bebê engasgado; prontidão e eficiência garantem final feliz em Alegrete

A solicitação relatava que um bebê de apenas 10 meses havia se engasgado com leite. Imediatamente, a policial militar soldado Palhano, por meio do 190 forneceu instruções cruciais para auxiliar no desengasgo do bebê, enquanto uma equipe da Brigada Militar se dirigia rapidamente ao local, no bairro Lara, para prestar assistência.

Graças à resposta ágil e eficaz dos profissionais envolvidos, quando a guarnição da Brigada Militar, composta pelo Sargento Pires e soldado Rovani, chegou à residência, a situação já havia apresentado melhorias significativas. O bebê estava respirando normalmente e demonstrando sinais de estabilidade. Sem perder tempo, os militares garantiram que a criança fosse encaminhada imediatamente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu a avaliação e os cuidados médicos necessários.

A equipe da UPA prestou atendimento médico ao bebê e optou por mantê-lo em observação para garantir que sua recuperação fosse completa e livre de complicações. No raio X foi constatado um corpo estranho na garganta e ela iria passar por um procedimento, nesta manhã(3).

A ação rápida e precisa da Brigada Militar e dos operadores do 190 nesse incidente destaca a importância da prontidão e eficiência dos serviços de emergência para garantir a segurança e bem-estar da comunidade. Os Bombeiros também foram acionados, na sequência, mas a criança já estava sendo levada pela BM.