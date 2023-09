Rottweiler ataca e mata Shih-tzu em Alegrete

Share on Email

Uma tragédia abalou a tranquilidade de uma família no bairro Prado, em Alegrete, quando um pequeno Shih-tzu chamado Miojo foi brutalmente atacado e morto por um Rottweiler que estava solto na rua.

O acontecimento foi testemunhado pela filha de 10 anos dos tutores de Miojo, Mayra Rodrigues e Luiz Fernando Bitencourtt. A criança, que felizmente não foi ferida, viu seu querido companheiro ser vítima do ataque do Rottweiler, que era cinco vezes maior que o indefeso Shih-tzu.

A dona de Miojo, Mayra, lamentou profundamente a perda de seu querido amigo e fez um desabafo emocionado: “Se o mesmo cão tivesse atacado minha filha, não sei o que teria acontecido. Graças a Deus, ela está a salvo. Mas é inaceitável que animais de grande porte como esse Rottweiler possam vagar livremente pelas ruas sem supervisão adequada.”

A morte do cãozinho também levanta preocupações sobre a possibilidade de outros ataques na comunidade, não apenas a animais de estimação, mas também a pessoas. Alguns moradores relataram ter visto cães da raça Rottweiler circulando sem restrições com certa frequência.

Miojo foi prontamente atendido por um veterinário, que chegou o mais rápido possível, apesar do ocorrido ter acontecido em um sábado à tarde. Infelizmente, devido à gravidade de seus ferimentos, que incluíam costelas quebradas (um total de 3) e hemorragia interna, Miojo não resistiu e faleceu nos braços de seus tutores. O pequeno cão era considerado um membro da família e sua ausência será profundamente sentida.

O incidente levanta a questão da responsabilidade dos proprietários desses cães Rottweiler, uma vez que não há informações disponíveis sobre quem são eles. Mayra e Luiz Fernando estão determinados a compartilhar a história de Miojo para conscientizar a comunidade sobre os perigos de cães soltos nas ruas.

Mayra Rodrigues finaliza seu relato com uma mensagem de alerta: “hoje foi o Miojo, um cachorrinho muito amado, mas poderia ter sido uma criança. Pedimos a todos os moradores do bairro Prado, em especial na região da rua Timbira com Canindé, que estejam vigilantes e tomem medidas para garantir a segurança de suas famílias e animais de estimação.”

“Que fique bem claro que queremos com essa exposição é dar um alerta, a todos tutores de cães desse porte grande e/ou de raça que podem atacar, sem supervisão. Isso é uma prevenção” – concluiu.