Policial militar reage a roubo e mata assaltante em Porto Alegre

Um assaltante foi morto por um policial militar durante roubo a um restaurante no bairro Cristal, em Porto Alegre, na noite de quinta-feira (7). O nome do homem que morreu não foi divulgado pela polícia.

De acordo com a Brigada Militar (BM), dois criminosos invadiram o estabelecimento por volta das 22h e anunciaram o assalto. O policial jantava no local com a família, sacou o revólver que portava e atirou contra a dupla.

Um dos assaltantes foi baleado e morreu no local. O outro conseguiu fugir. Mais ninguém ficou ferido.

A Polícia Civil trabalha para identificar o assaltante que conseguiu fugir.

Fonte: G1