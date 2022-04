A Secretaria Estadual de Saúde (SES) confirmou mais quatro mortes por dengue no estado na sexta-feira (7). Desde o começo do ano, são cinco óbitos pela doença no Rio Grande do Sul.

As novas mortes aconteceram em Igrejinha, Cristal do Sul, Jaboticaba e Horizontina. A primeira vítima foi uma mulher de 76 anos residente do município de Chapada, no Noroeste do estado.

No estado, 435 municípios estão com infestação do mosquito, o que representa 90% das cidades.

Fonte: G1