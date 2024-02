Ponte de Manoel Viana será um cartão postal ainda mais belo com a nova iluminação

Inaugurada no ano de 1950, ainda na Vila Manoel Viana, a Ponte General Osório sobre o Rio Ibicuí, representou um marco decisivo para o desenvolvimento da localidade, hoje denominado município de Manoel Viana. Situada na RSC-377, a Ponte General Osório foi construída com o objetivo de dar passagem aos carreteiros e cavaleiros que faziam o caminho entre as Missões e a Fronteira.

Diante de tal significado, relevância e beleza, atualmente a ponte está em processo de reconhecimento como patrimônio Cultural e Turístico do Estado do RS através do projeto de lei n°482/2021, de autoria do deputado Luiz Fernando Mainardi (PT).

Com o intuito de valorizar, preservar e embelezar este ponto turístico de Manoel Viana, a Administração Municipal realizará um projeto luminotécnico na Ponte General Osório. A obra, já em fase de contratação da empresa responsável, contará com a colocação de 72 luminárias LED de 100 e 150W que transformarão o visual da bela ponte durante a noite, além de proporcionar maior segurança e comodidade aos motoristas e pedestres.

O projeto elaborado pelo Departamento Técnico da Secretaria de Obras, através da Engenheira Eletricista Nathalie Lunardi, permitirá efeitos luminotécnicos com variação de cores e intensidade luminosa, possibilitando um espetáculo de iluminação na Ponte General Osório. A obra terá um investimento total de 337 mil reais oriundos de recursos próprios do município.