Ponte do Capivari, em Alegrete, cede e trânsito está interrompido

A Ponte do Cavari foi interditada no início desta tarde (31). Segundo informações, a Polícia Rodoviária Estadual interditou a passagem por volta das 13h, desta sexta-feira.

Conforme apurou a reportagem o madeiramento cedeu numa das cabeceiras da estrutura e oferece risco de desabar. O trânsito está interrompido para quem acessa a RSC 507, e precisa ser desviado pela RS-566 (Rodovia Waldemar Borges). O dano na ponte é uma recorrência estrutural que persiste há anos no município.

Em diversas vezes, usuários da estrada relatam a situação precária, inclusive já houve furtos de madeiramento da ponte e também registro de veículos com carga acima do permitido passando pela estrutura.

Em janeiro, deste ano, uma reunião no Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER), acompanhada pelo Prefeito Márcio Amaral e pelo Secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, juntamente com o Engenheiro Luciano Faustino, a vereadora Fátima Marchezan levantou a bandeira para melhorar a estrutura.

Durante o diálogo, foram discutidos possíveis soluções para a estrutura da ponte, visando aumentar sua capacidade de suportar cargas mais pesadas, o que permitiria a passagem de caminhões com peso superior a 24 toneladas. Ao final do encontro, ficou acordado que a ponte será submetida a uma avaliação para determinar a viabilidade de uma reforma estrutural com esse propósito.

De acordo, com a PRE o conserto da estrutura será realizado na próxima segunda-feira, dia 3 de junho, e a liberação só será efetivada após uma completa vistoria por parte do Daer.

Fotos: Simone Paz e PRE