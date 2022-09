Ponte que liga RS à Argentina tem trânsito bloqueado parcialmente devido a problemas estruturais

Share on Email

O trânsito de veículos de carga sobre a ponte que liga Uruguaiana, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, até Paso de Los Libres, na Argentina, foi proibido na manhã deste sábado (18). O motivo é que um trecho da travessia está deteriorado, de acordo com o Centro de Fronteira de Paso de Los Libres.

Ainda na noite de sexta-feira (16), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) havia divulgado que problemas na estrutura da ponte levaram à restrição na passagem de veículos. Um esquema de “pare e siga” havia sido adotado por questões de segurança.

O problema foi identificado distante cerca de 50 metros do lado brasileiro. Por isso, até que os danos na ponte sejam avaliados pelo governo brasileiro, será permitida apenas a passagem de carros particulares. Será possível transitar em apenas um lado da ponte. Ainda assim, o tráfego pelo local deve ocorrer com cautela.

A Associação Brasileira de Transportadores Internacionais disse que confirmou com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) a necessidade de interrupção do transporte de cargas até que uma equipe analise o caso. Por conta disso, não há previsão para normalização do tráfego na ponte.

O Dnit não divulgou exatamente qual é o problema.

Na sexta, o governo argentino publicou um edital para realização de obras na ponte. Segundo a intendência municipal de Paso de Los Libres, o equivalente a uma prefeitura brasileira, a ponte foi construída em 1947 e, devido ao intenso tráfego de veículos, “apresenta sérios danos estruturais, o que impossibilita o trânsito normal”.

A licitação prevê fresagem e recuperação das áreas desgastadas da ponte do lado argentino. O prazo para execução é de 90 dias a partir da definição da empresa que vai realizar o trabalho.

Fonte: G1