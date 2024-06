Ponte sobre o arroio Capivari, em Alegrete, está interditada por tempo indeterminado

A autarquia confirmou que o motivo da estrutura ter sido danificada foi o excesso de carga, ocasionando a ruptura das vigas de sustentação de uma das cabeceiras, em consequência do grande volume da produção agrícola e pecuária do interior do município de Alegrete que cruza a ponte.

CTG Farroupilha completa 70 anos de cultura e promoção das tradições gaúchas em Alegrete

A superintendência do Daer na região está avaliando os trabalhos necessários no local, visto que a estrutura da ponte tem suporte para 24 toneladas e os caminhões, especialmente no transporte da safra, circulam com carga superior a isso. Com a impossibilidade de travessia da ponte, é preciso usar rota alternativa por meio de rodovia municipal e pela BR-290.